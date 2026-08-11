Akviziční výpady českých velkokapitalistů do nových oborů i různých koutů světa vytváří prostor i pro nová domácí byznysová spojenectví. Týká se to i miliardáře Pavla Tykače, majitele energetické a těžební skupiny Se.ven. Z jeho postupného odklonu od těžby uhlí k výrobě oceli by mohla těžit i ostravská Nová huť, jejíž provoz drží nad vodou průmyslník a někdejší zbrojař Jaroslav Strnad.

Tykač získal evropské ocelárny před dvěma lety od španělské skupiny Celsa. Převzal její podniky ve Velké Británii a ve Skandinávii. Obě části se zaměřují na udržitelnou výrobu oceli recyklací ocelového šrotu v elektrických obloukových pecích. 

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Co se dočtete dál

  • V čem spočívá nová spolupráce miliardářů.
  • O jak velký obchod může jít.
  • Jaké plány v ocelářství Tykač má.
  • Jak se bude ocel do Ostravy dopravovat.

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