Trochu to připomíná sladký donut. Váží ale zhruba tunu a jeho teplota aktuálně dosahuje 1250 stupňů Celsia. Manipulátor, tedy přepravní stroj vybavený z přední strany obřími kleštěmi, vyjme rozžhavený kus oceli z komorové pece a přemístí ho do lisu. Ten ho vytvaruje do produktu, který má společnost Bohemia Rings s továrnou v Zámrsku na Pardubicku přímo v názvu. „Vyrábíme ocelové kroužky,“ popisuje lakonicky výrobní program šéf fabriky Jiří Kaluža.

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Co se dočtete dál

  • Proč Bohemia Rings poklesly dodávky pro větrnou energetiku.
  • Co vyrábí společnost v oblasti jaderné energetiky.
  • O kolik jsou čínští výrobci levnější než evropští.
  • Co je podle Jiřího Kaluži příčinou klesající konkurenceschopnosti evropského průmyslu.
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