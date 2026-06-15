Trochu to připomíná sladký donut. Váží ale zhruba tunu a jeho teplota aktuálně dosahuje 1250 stupňů Celsia. Manipulátor, tedy přepravní stroj vybavený z přední strany obřími kleštěmi, vyjme rozžhavený kus oceli z komorové pece a přemístí ho do lisu. Ten ho vytvaruje do produktu, který má společnost Bohemia Rings s továrnou v Zámrsku na Pardubicku přímo v názvu. „Vyrábíme ocelové kroužky,“ popisuje lakonicky výrobní program šéf fabriky Jiří Kaluža.
Co se dočtete dál
- Proč Bohemia Rings poklesly dodávky pro větrnou energetiku.
- Co vyrábí společnost v oblasti jaderné energetiky.
- O kolik jsou čínští výrobci levnější než evropští.
- Co je podle Jiřího Kaluži příčinou klesající konkurenceschopnosti evropského průmyslu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.