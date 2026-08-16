Je výrazně hubenější a svalnatější, než když dával rozhovory jako šéf Pivovary Lobkowicz Group (PLG). A také pokornější. Zdeněk Radil byl spolumajitelem firmy kotované na burze, později prodané za více než dvě miliardy korun čínským investorům. Měl i svoje další byznysy ve stamilionových hodnotách.
Pak se ale hodně věcí zvrtlo. Radil doplatil na své velikášství, naivitu, riskantní finanční hru a také několik činů na hraně nebo za hranou zákona. Hledal ho Interpol, eskortovali ho v poutech z Gruzie zpět do Česka, byl rok a půl ve vazbě a dnes je nepravomocně odsouzený za pokus o podvod. „Nic špatného jsem neudělal,“ trvá na svém jedenapadesátiletý podnikatel.
Teď je na svobodě, byť možná jen dočasně. Pod kalhotami má nad kotníkem náramek s malou černou krabičkou – elektronický monitorovací systém dohlíží na to, aby neopustil vymezené území a dodržoval večerku. V omezeném režimu pracuje, opět v pivovarnictví, a studuje Katolickou teologickou fakultu. Radil podle svých slov prošel „kompletní změnou mindsetu“. Během šesti let strávených v Gruzii, kde po odchodu z PLG pracoval a prý se nijak neskrýval před spravedlností, našel spiritualitu a cestu k Bohu.
10 let od invaze čínského kapitálu: zbyly hotely, kanceláře, zvětralé pivovary a jedno nové spojenectví
Co se vlastně odehrálo v mnohovrstevnatém příběhu muže, který se snažil dostat do nejvyšší ligy českého byznysu a skončil s pouty na rukou? HN se s pomocí soudních rozsudků a rozhovorů s více než patnácti lidmi, kterých se jeho byznysové eskapády týkaly, podařilo zmapovat Radilovu životní i profesní cestu.
Je to také poprvé po deseti letech, co on sám mluví s médii. Pro HN podrobně popsal svou verzi budování PLG, okolnosti odchodu do zahraničí a další aspekty, které ho přivedly před soud.
Co se dočtete dál
- Co Zdeněk Radil dnes dělá.
- Jak se dostal na svobodu.
- Co chystá v byznysu.
- Jak vypadají jeho současné soudní spory.
- Co říká o svých věřitelích a čínských investorech?
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