V evropském ocelářství přišlo od roku 2008 o práci asi 100 tisíc lidí. Ocelárny nejen v zemích Evropské unie, ale například i ve Velké Británii, si stěžují, že jsou pod tlakem neférové konkurence, především z Číny. Upozorňují přitom na strategickou důležitost domácí výroby oceli. Evropská komise jim vyšla vstříc a od července zavedla kroky, které by je měly více chránit před konkurencí. „Jsme s tím opravdu spokojení,“ komentoval to pro HN mimo záznam vysoce postavený představitel českého ocelářství.
Co se dočtete dál
- Jak silně nová opatření zasáhnou čínské vývozy oceli do EU.
- Jakým způsobem EU před Čínou upřednostnila jiné země.
- Jak masivně Čína svou produkci dotuje.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.