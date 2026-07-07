V evropském ocelářství přišlo od roku 2008 o práci asi 100 tisíc lidí. Ocelárny nejen v zemích Evropské unie, ale například i ve Velké Británii, si stěžují, že jsou pod tlakem neférové konkurence, především z Číny. Upozorňují přitom na strategickou důležitost domácí výroby oceli. Evropská komise jim vyšla vstříc a od července zavedla kroky, které by je měly více chránit před konkurencí. „Jsme s tím opravdu spokojení,“ komentoval to pro HN mimo záznam vysoce postavený představitel českého ocelářství.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak silně nová opatření zasáhnou čínské vývozy oceli do EU.
  • Jakým způsobem EU před Čínou upřednostnila jiné země.
  • Jak masivně Čína svou produkci dotuje.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.