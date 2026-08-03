Rozpočtová historie Česka se skládá ze dvou výrazně odlišných kapitol: Před covidem a po něm. Zatímco do roku 2019 budil rozruch i deficit v řádu nízkých desítek miliard korun, po pandemii, během níž současná hlavní vládní strana za asistence ODS prosadila enormní snížení daní při současné explozi výdajů, předkládají politici bez mrknutí oka rozpočty s deficity o řád většími a ještě je mají problém dodržet.
Potvrzují to i nejnovější čísla o hospodaření státu v prvních sedmi měsících roku.
Co se dočtete dál
- Co všechno státnímu rozpočtu nyní pomáhá?
- Kam se přesto posunul jeho deficit?
- Jak se státu daří šetřit na provozních výdajích?
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