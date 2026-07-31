Ještě před několika lety stačilo, aby obec poskytla místo pro kontejner na použité oblečení. Svozová společnost jej přivezla, vyprazdňovala a náklady pokryla prodejem textilu, který se dal znovu využít. Tento model se ale rozpadá. Do nádob míří stále více obnošených a nekvalitních věcí, jejich třídění je drahé a odbytiště ubývají. Zatímco obce musí od loňska zajistit oddělený sběr textilního odpadu, systém, v němž by na sběr a zpracování vysloužilého textilu přispívali výrobci oblečení, má začít fungovat až v roce 2028.
Co se dočtete dál
- Proč by se mohly zvýšit poplatky za odpady a proč ani to nemusí pomoci.
- Jak se k možnosti zvýšení poplatků staví ministerstva.
- Kdy by se do systému textilního odpadu mohly dostat i peníze od výrobců oblečení.
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