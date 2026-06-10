Po desetiletí bývala symbolem českého loterijního trhu. Právě odtud se řídily hry jako Sportka nebo Šťastných deset. Bývalá budova Sazky stojí v pražských Vysočanech už od 90. let. Obrovský kvádr s růžovo-šedou keramickou fasádou a vegetační střechou se zvenčí za tu dobu moc nezměnil. Uvnitř ale zásadně. Už dva roky probíhá vyklízení a demolice vnitřních prostor tohoto dříve honosného sídla. Vnější plášť s okny zatím zůstává jen jako bariéra proti prachu a hluku ze staveniště.
Realitní a investiční společnost KKCG Real Estate Group českého miliardáře Karla Komárka zde provádí takzvanou dekonstrukci, tedy něco mezi demolicí a rekonstrukcí. Maximum materiálů se snaží znovu použít, prodat nebo darovat. Od vybavení interiérů až po suť z demolice. Postupuje podle pravidel cirkulární ekonomiky, která si v posledních letech v českém stavebnictví získává stále větší pozornost. Tak velký projekt se u nás dosud tímto způsobem nerekonstruoval.
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