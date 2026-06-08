S prosklenou fasádou za zády vás tato bílá socha zaujme na první pohled. Protáhlá silueta hlavy dívky se vám opticky proměňuje před očima s tím, jak ji míjíte. Z výšky 4,5 metru tiše sleduje dění na rušné křižovatce, kudy kolem ní každý den projíždějí Evropskou třídou tisíce aut. Jmenuje se Nest a jako v náruči ji před pulzujícím velkoměstem chrání lidské dlaně. Je zklidňujícím elementem jinak živého místa a od minulého pátku se stala jeho součástí, stojí ve veřejném prostoru přímo před sídlem skupiny KKCG na Bořislavce, kterému svou přítomností dodala nádech křehkosti a poetiky.
Co se dočtete dál
- Na jaké slavné dílo socha odkazuje.
- Jaký vztah má její autor k Praze.
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