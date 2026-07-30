Do kin na podzim míří dlouho očekávaný třetí díl Villeneuveovy ságy Duna. Hloubka a propracovanost její mytologie patří k tomu nejspektakulárnějšímu, co jsme si jako lidé dokázali vyprávět. Tato science fiction s výraznými mytickými a fantasy prvky se odehrává v daleké budoucnosti a umožňuje nám porovnat Herbertovo lidstvo s tím, v co jsme se zatím vyvinuli my.

Lidé v Duně nás převyšují schopnostmi těla i mysli. Bene Gesserit dokážou ovládat jednotlivé svaly, nervy a tělesné pochody. Mentati provádějí výpočty, na které naše civilizace potřebuje počítače. Navigátoři proměnění kořením nahlížejí do budoucnosti. Kwisatz Haderach má představovat další stupeň lidského vědomí.

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Co se dočtete dál

  • Jak jsou v Duně získávány mimořádné schopnosti?
  • Jak se liší naše civilizace od Duny?
  • Jak hodnotit morální pokrok?

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