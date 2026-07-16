Přístupná agentizace AI v posledních měsících spustila něco, čeho jsme si ani nevšimli. Všichni teď mají přístup ke stejnému mozku. A ne jen tak k nějakému mozku. K mozku, před kterým by stál s otevřenými ústy Einstein, Akvinský, Mozart i Turing.
Ten mozek právě získal „ruce“. Nejsou to sice ruce dělnické, ale zato nahradí ruce všech, kteří je mají většinu dne položené na klávesnici. AI se právě vysvobodila ze svého konverzačního okénka a může teď volně všude. Udělej mi pořádek ve fotkách, požádáte ji. Převezme kurzor, zeptá se pár otázek a vy si dvě hoďky můžete dělat, co chcete. Vyzkoušeno, osobně. Deset let jsem se na to chystal – a zároveň do toho nikdy nebyl ochotný investovat týden sezení před monitorem.
Co se dočtete dál
- Jak agentizace AI proměňuje běžné administrativní úkoly?
- Kdo získá konkurenční výhodu v éře snadno dostupných AI agentů?
- Jak rychle si musíte AI osvojit, než rozdíly mezi lidmi narostou?
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