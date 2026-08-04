Podle vývoje největších amerických akciových indexů, jako jsou S&P 500, Dow Jones či Nasdaq Composite, se na akciových trzích v posledních týdnech nic významného neděje. Pokud se ale zaměříme na korejský akciový index KOSPI, který je o více než 30 procent pod svým maximem, již se lze domnívat, že se na trzích přece jen něco děje.
Ani index kolísavosti akcií VIX (též známý jako index strachu) nám toho moc nepoví, neboť sedí na historicky velmi nízkých úrovních, což značí klid na trzích. Oproti tomu index VIXEQ měřící kolísavost na úrovni jednotlivých akcií má kontinuálně stoupající hodnotu, což signalizuje zvyšující se opatrnost a skepticismus investorů. Přitom na úrovni v úvodu zmíněných indexů panuje na trzích klid.
Poměr těchto dvou indikátorů je na historicky velmi nízkých hodnotách, na trhu tedy probíhá extrémní změna názoru investorů, což se promítá v jejich portfoliích. Pod zdánlivě klidnou hladinou se odehrávají prudké přerotace kapitálu, především do nejvíce shortovaných akcií a pryč od nejpopulárnějších momentum pozic v AI sektoru.
Výrazné pohyby v portfoliích fondů zaznamenaly také indikátory od Goldman Sachs či momentum TMT indikátor od Morgan Stanley.
Červenec byl bezpochyby jedním z nejhorších měsíců pro sektor umělé inteligence, odkud nyní kapitál odtéká ve prospěch ostatních, především dosud silně opomíjených sektorů – jako jsou software nebo fintech.
Jestli příběh o AI nevyjde, může to být výbuch. Stačí se podívat, co se děje s S&P 500
Za prudkou změnou názorů investorů stojí silné nadhodnocení titulů z oblasti umělé inteligence, kupící se zprávy o relativní neefektivitě AI agentů, růst čínské konkurence a hlavně dosud neúspěšná monetizace jazykových modelů.
Je tohle vrchol AI bubliny? Mnohé tomu napovídá, ale nenechme se zmýlit, nikdo na to nezná odpověď. Jen si pamatujme, že i během splasknutí dot-com bubliny na přelomu tisíciletí index Nasdaq vykázal mnoho rozměrných a prudkých růstových epizod během celkového pohybu dolů. Podle našeho názoru má AI rallye to nejlepší již za sebou.
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