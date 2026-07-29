Maďaři letos ve volbách po 16 letech vyměnili vedení země. Řízení se na jaře ujala strana Tisza v čele s Péterem Magyarem, která získala ústavní většinu. Odstavení Viktora Orbána a jeho Fideszu od moci vyvolalo mezi investory pozitivní reakci, jež se odrazila na tamním akciovém trhu. Index maďarské burzy BUX tak patří v letošním roce k nejvýkonnějším na světě.

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Co se dočtete dál

  • Proč výsledek voleb pozitivně ovlivnil akciový trh v Maďarsku.
  • Jaké firmy táhnou tamní index nahoru a proč.
  • Proč mohou maďarské akcie nadále růst.

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