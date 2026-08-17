Svět burzovně obchodovaných fondů (ETF) už dávno není jen o pasivním kopírování známých indexů. Na popularitě získávají aktivně řízené strategie i spekulativní fondy využívající finanční páku. Ani ty nejagresivnější z nich se však letos neblíží výkonu jednoho v podstatě neznámého fondu.

Ten předvedl neuvěřitelný, více než 19násobný růst – ze stotisícové investice v teoretické rovině za pár měsíců udělal 1,9 milionu korun. Proč od něj přesto většina investorů dává ruce pryč?

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak to, že se ETF zhodnotilo za letošní rok o více než 1800 procent.
  • Proč investoři přes velký růst nemají o ETF fond zájem a raději dávají ruce pryč.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.