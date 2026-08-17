Svět burzovně obchodovaných fondů (ETF) už dávno není jen o pasivním kopírování známých indexů. Na popularitě získávají aktivně řízené strategie i spekulativní fondy využívající finanční páku. Ani ty nejagresivnější z nich se však letos neblíží výkonu jednoho v podstatě neznámého fondu.
Ten předvedl neuvěřitelný, více než 19násobný růst – ze stotisícové investice v teoretické rovině za pár měsíců udělal 1,9 milionu korun. Proč od něj přesto většina investorů dává ruce pryč?
Co se dočtete dál
- Jak to, že se ETF zhodnotilo za letošní rok o více než 1800 procent.
- Proč investoři přes velký růst nemají o ETF fond zájem a raději dávají ruce pryč.
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