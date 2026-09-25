Dr. Max, Fortuna, Penta Hospitals nebo Penta Real Estate. Více než 30 let buduje Penta, jedna z nejúspěšnějších investičních skupin ve střední Evropě, firmy a projekty, které dnes patří k lídrům svých oborů. Od minulého roku umožňuje prostřednictvím Penta Fund kvalifikovaným investorům podílet se na jejich dalším růstu. Do dvou fondů už investovalo přes devět tisíc investorů.
Vybudovat evropskou lékárenskou síť nebo proměnit brownfield v novou městskou čtvrť je práce na roky. Vyžaduje kapitál, zkušenost a aktivní řízení. Právě v tom má Penta za více než 30 let vybudované silné know‑how, které se promítá do růstu jejích firem a projektů. Prostřednictvím Penta Fund k nim otevřela přístup i kvalifikovaným investorům. Ti mohou vybírat mezi dvěma fondy. Penta Equity Fund zahrnuje celé portfolio skupiny, zatímco Penta Real Estate Fund se zaměřuje na její realitní byznys.
Za oběma fondy stojí konkrétní firmy a aktiva z různých odvětví – od maloobchodu, zdravotnictví, finančních služeb, výroby a médií až po development a správu rezidenčních i komerčních nemovitostí. Penta jejich hodnotu zvyšuje dlouhodobým rozvojem – posiluje management, investuje do expanze a významnou část svých zisků reinvestuje. Investor se tak pomocí fondů podílí na růstu konkrétních firem a aktiv, jejichž fungování i výsledky může sledovat.
Partneři Penty zůstávají největšími investory
I po otevření fondů externím investorům zůstávají zakládající partneři jejich největšími investory. Jejich vlastní kapitál tak stojí vedle kapitálu nových investorů a dál se podílí na dlouhodobém růstu hodnoty firem a projektů. Externí kapitál zároveň Pentě umožňuje rychleji uskutečňovat růstové plány a rozvíjet další investiční příležitosti. „Většinu našich klientů tvoří jednotlivci a podnikatelé, kteří hledají způsob, jak dlouhodobě zhodnocovat část svého kapitálu. Máme ale také řadu institucionálních investorů z řad penzijních fondů, správců aktiv nebo family offices,“ říká Tomáš Hochmeister, CEO Penta Fund. O investicích dál rozhodují partneři Penty. V roce 2025 skupina investovala do akvizic a rozvoje 24,5 miliardy korun. Kapitál směřoval do expanze na stávajících trzích, modernizace provozů i přípravy nových projektů.
Od hotových budov k novým projektům
Masaryčka
Prémiové kanceláře v centru Prahy s obchody a restauracemi, dokončení v roce 2023.
Florenc 21
Proměna pražského brownfieldu na novou městskou čtvrť. Začátek první fáze výstavby je plánován na rok 2028.
Bubny
Nová městská čtvrť na jednom z největších pražských brownfieldů s potenciálem výstavby až 10 tisíc bytů, zahájení první výstavby se předpokládá kolem roku 2029.
Rezidence Petrská
Projekt prémiových 82 bytů v historické části Prahy 1 získal v dubnu 2026 pravomocné stavební povolení.
Chalupkova
Bratislavský projekt propojující kanceláře a bydlení s přibližně 1300 byty, navržený uznávaným studiem Stefano Boeri Architetti. Výstavba odstartovala v roce 2024.
Penta Equity Fund otevírá investorům celé portfolio skupiny
Jednou investicí získat přístup ke zdravotnictví, finančním službám, retailu i developmentu – tak lze shrnout nabídku Penta Equity Fund. Zahrnuje celé portfolio Penty včetně realitní části a umožňuje podílet se na úspěchu firem napříč několika odvětvími a evropskými trhy. O růst jednotlivých společností se starají jejich manažerské týmy spolu se skupinou.
Rozsah i způsob, jakým Penta firmy rozvíjí, ukazuje Dr. Max. Do lékárenského byznysu vstoupila v roce 2004, dnes je Dr. Max největší sítí v Evropě podle počtu lékáren. Provozuje jich přes tři tisíce a v roce 2025 byl největším přispěvatelem k zisku skupiny. Další prostor pro růst hledá mimo jiné v Itálii. Rozšiřování sítě doprovází rozvoj internetového prodeje, velkoobchodu a technologií, které jednotlivé části podnikání propojují.
Součástí portfolia je i Penta Hospitals International (PHI), přední poskytovatel zdravotní a dlouhodobé péče ve střední Evropě a Pobaltí. Skupina provozuje nemocnice, polikliniky, zařízení pro péči o seniory a poskytovatele domácí péče na Slovensku, v Česku, Polsku a Estonsku. S 53 nemocnicemi, 62 poliklinikami, 77 zařízeními péče o seniory, osmi poskytovateli domácí péče a více než 25 tisíci zaměstnanci propojuje PHI medicínskou odbornost, investiční kapacitu a lidský přístup k péči. V Česku do této sítě zdravotnických zařízení patří například Klinika Dr. Pírka v Mladé Boleslavi nebo Poliklinika Florenc v centru Prahy. Ta propojuje prevenci, diagnostiku a léčbu s návaznou péčí dalších pracovišť skupiny. Růst zdravotnické skupiny se tak promítá do nových služeb a kapacit pro pacienty.
Výsledky fondů k 31. červenci 2026
Penta Equity Fund
● 10,96 % p. a.
● Čistá hodnota aktiv fondu 1159 mil. eur
Penta Real Estate Fund
● 16,23 % p. a.
● Čistá hodnota aktiv fondu 688 mil. eur
Roční výkonnost investičních akcií třídy D od konce upisovacího období
(28. 3. 2025 – 31. 7. 2026)
„Právě ve zdravotnictví vidíme další prostor, jak nabídku rozšířit. Připravujeme fond zaměřený na zdravotnické nemovitosti. V rámci skupiny máme portfolio nemocnic, poliklinik a zařízení dlouhodobé péče, které podle nás nabízejí zajímavý potenciál pro dlouhodobý růst,“ říká Hochmeister.
Další část portfolia tvoří Fortuna, banky Penta Bank a Prima banka, zdravotní pojišťovna Dôvera nebo mediální společnosti Vltava Labe Media a News & Media Holding. Pro investora toto rozložení představuje příležitost podílet se na růstu různých odvětví a firem včetně realitního developmentu Penta Real Estate, a to v rámci jediné investice.
Penta Real Estate Fund spojuje development s výnosovými nemovitostmi
Penta Real Estate Fund je určen investorům, kteří chtějí svou investici zaměřit na realitní byznys Penty. Portfolio fondu je přitom rozloženo mezi různé segmenty realitního trhu. Přibližně 43,1 procenta tvoří komerční nemovitosti a 56,9 procenta rezidenční.
Jedním z klíčových projektů je dokončená Masaryčka se zlatými fasádami od studia Zaha Hadid Architects. Její kanceláře, obchody a restaurace už slouží nájemcům a návštěvníkům. Vedle hotových výnosových budov má Penta další projekty rozestavěné nebo je připravuje. Investor se tak podílí jak na již dokončených výnosových nemovitostech, tak na projektech, jejichž hodnota vzniká postupně během developmentu.
Penta v číslech
● 17,5 mld. Kč čistý zisk za rok 2025
● 24,5 mld. Kč investice do akvizic a rozvoje v roce 2025
● 137 mld. Kč celková hodnota vlastního kapitálu skupiny ke konci roku 2025
● Přes 60 tisíc zaměstnanců
Realitní byznys Penty už překročil hranice Česka a Slovenska. V Londýně skupina spolupracuje s developerem Ballymore na třech rezidenčních projektech s více než tisícovkou nových bytů.
Oba fondy jsou určeny kvalifikovaným investorům, kteří chtějí část svého kapitálu vložit do dlouhodobého rozvoje zavedeného podnikání. Minimální první investice činí jeden milion korun nebo 50 tisíc eur. Investovat lze v korunách i eurech, přičemž hodnota investičních akcií se stanovuje měsíčně. Investoři zároveň dostávají pravidelné informace o vývoji svých investic.
Podrobnosti o obou fondech a možnostech vstupu najdete na www.pentafund.com/cz nebo je můžete probrat se svým bankéřem či investičním poradcem.
S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investice může v čase kolísat a plná návratnost původně investované částky není zaručena. Odhad očekávaného výnosu vychází z historických údajů a současné tržní situace. Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoliv konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut příslušného fondu a sdělení klíčových informací dostupné na www.pentafund.com/cz/dokumenty-ke-stazeni.
Text nevyjadřuje názor redakce.
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