Britský výrobce luxusních automobilů Bentley představil svůj první model s plně elektrickým pohonem. Cena vozu s názvem Torcal bude začínat od 173 tisíc liber (zhruba 4,9 milionu korun). Automobilka Bentley přichází s vozem Torcal několik měsíců poté, co italský výrobce sportovních vozů Ferrari představil svůj první plně elektrický vůz Luce. Ten se stal terčem kritiky, protože se podle řady lidí příliš odchýlil od tradičního designu vozů automobilky Ferrari.
Torcal si podle agentury Reuters zachovává typické rysy vozů Bentley se spalovacími motory. „Naším záměrem vždy bylo vytvořit především Bentley,“ řekl agentuře šéf automobilky Frank‑Steffen Walliser. „Cítíme, že lidé nechtějí úplně jiný automobil jen proto, že je elektrický,“ dodal.
V rozhovoru s televizí CNBC Walliser uvedl, že jeho firma má již nyní na nový model Torcal „velmi pozitivní reakce ze všech trhů“. Torcal je výrazně levnější než model Ferrari Luce, jehož cena začíná na 550 tisících eur (zhruba 13,4 milionu korun).
Bentley je podle Reuters po konkurentech Ferrari a Rolls‑Royce teprve třetím výrobcem superluxusních vozů, který zákazníkům nabízí plně elektrický model. Automobilka Lamborghini odložila uvedení prvního elektromobilu na trh až na konec desetiletí a McLaren minulý týden uvedl, že ho zatím neplánuje. Oba podniky v této souvislosti poukázaly na omezenou poptávku.
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