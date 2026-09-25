Vyrazit do Londýna na služební cestu nebo rodinný výlet může být příjemné. S trochou štěstí zvládnete koupit lístky na unikátní výstavu Tapisérie z Bayeux, která je ve skutečnosti výšivkou, a na iPhonu se vám objeví nová Siri AI.
Příjemný hlas vám pomůže najít třeba tip na nejhezčí pohled na Londýn z výšky bez placení, na jízdu Thames Clipperem po Temži za pár liber nebo na nejlepší fish & chips blízko hotelu. A stane se i spousta jiných věcí, za které může studená válka mezi americkými technologickými firmami a Evropskou komisí.
Co se dočtete dál
- Co Evropanům chybí v nové Siri a proč Apple dostupnost funkcí spojuje s evropskou regulací.
- Které nové funkce Googlu a Mety se v Evropě zatím nedají používat.
- Proč už nestačí vyrazit za hranice nebo použít VPN.