Vyrazit do Londýna na služební cestu nebo rodinný výlet může být příjemné. S trochou štěstí zvládnete koupit lístky na unikátní výstavu Tapisérie z Bayeux, která je ve skutečnosti výšivkou, a na iPhonu se vám objeví nová Siri AI.

Příjemný hlas vám pomůže najít třeba tip na nejhezčí pohled na Londýn z výšky bez placení, na jízdu Thames Clipperem po Temži za pár liber nebo na nejlepší fish & chips blízko hotelu. A stane se i spousta jiných věcí, za které může studená válka mezi americkými technologickými firmami a Evropskou komisí.

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Co se dočtete dál

  • Co Evropanům chybí v nové Siri a proč Apple dostupnost funkcí spojuje s evropskou regulací.
  • Které nové funkce Googlu a Mety se v Evropě zatím nedají používat.
  • Proč už nestačí vyrazit za hranice nebo použít VPN.

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