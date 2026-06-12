Apple podle očekávání představil novou generaci Apple Intelligence a vylepšenou Siri. Po letech zaostávání vyvolávají nové funkce u vývojářů testujících iOS 27 a macOS 27 Golden Gate překvapivě pozitivní reakce i díky unikátnímu technickému řešení.
Přijetí novinek v Česku a dalších zemích Evropské unie je ale odlišné. Siri AI nebude při uvedení iOS 27 a iPadOS 27 dostupná v EU na iPhonech a iPadech, kvůli závislosti na iPhonu nebude v EU ani na hodinkách Apple Watch.
Vinu za absenci umělé inteligence dává Apple požadavkům Evropské unii. A není to jediná vada na kráse nových systémů.
Co se dočtete dál
- Jak Apple mění Siri z hlasového asistenta na systémovou umělou inteligenci.
- Proč nová Siri nebude při uvedení fungovat na iPhonech a Apple Watch v Evropské unii.
- Jak Apple používá argument soukromí ve sporu s Bruselem o kontrolu nad iPhonem.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.