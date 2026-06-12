Apple podle očekávání představil novou generaci Apple Intelligence a vylepšenou Siri. Po letech zaostávání vyvolávají nové funkce u vývojářů testujících iOS 27 a macOS 27 Golden Gate překvapivě pozitivní reakce i díky unikátnímu technickému řešení.

Přijetí novinek v Česku a dalších zemích Evropské unie je ale odlišné. Siri AI nebude při uvedení iOS 27 a iPadOS 27 dostupná v EU na iPhonech a iPadech, kvůli závislosti na iPhonu nebude v EU ani na hodinkách Apple Watch.

Vinu za absenci umělé inteligence dává Apple požadavkům Evropské unii. A není to jediná vada na kráse nových systémů.

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Co se dočtete dál

  • Jak Apple mění Siri z hlasového asistenta na systémovou umělou inteligenci.
  • Proč nová Siri nebude při uvedení fungovat na iPhonech a Apple Watch v Evropské unii.
  • Jak Apple používá argument soukromí ve sporu s Bruselem o kontrolu nad iPhonem.
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