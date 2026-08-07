Apple letos zopakuje svůj nejlepší trik. Vezme ověřenou technologii a nabídne ji jako fantastickou novinku. Firma to v minulosti udělala v případě OLED displejů nebo funkce stále aktivní obrazovky. Nyní jsou na řadě skládací displeje.
Apple se do nového segmentu mobilních telefonů pustí se sedmiletým odstupem po Samsungu, který právě začíná prodávat úplnou novinku Galaxy Z Fold8. Nový telefon s měsíčním předstihem ukazuje, jak bude vypadat obrazovka skládačky od Applu.
Co se dočtete dál
- Proč letošní Galaxy Z Fold8 připomíná očekávaný skládací iPhone.
- V čem je změněný poměr stran skládacích telefonů lepší.
- Jak může Apple pomoci i svému největšímu konkurentovi.
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