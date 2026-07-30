Představení prvního elektromobilu Ferrari vyvolalo vlnu emocí. Nešlo ani tak o to, že italská značka vyměnila spalovací motor za bateriový pohon, ale o design nového modelu Luce. Na něm se podílel bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive a jeho firma LoveFrom. Na sociálních sítích se objevila řada názorů, že jde o nejškaredější Ferrari v historii. Akcie automobilky z Maranella se nejprve propadaly, pak ale přišel obrat. Optimismus nyní posilují i data o počtu objednávek.
Co se dočtete dál
- Jak se daří prodejům prvního elektromobilu Ferrari.
- Kdo má o nový model Ferrari zájem.
- Proč akcie opět rostou a co bude dál.
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