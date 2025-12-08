Lex Ferrari, tedy zastropování odpočtu DPH na luxusní firemní vozy, měl přinést do českého rozpočtu stovky milionů korun ročně navíc. Podle statistik to ale zatím vypadá, že přiměl české firmy spíše nakoupit auta s předstihem, a omezení se tak vyhnout.
Strop byl schválen na tři roky (2024–2026) a bude na příští vládě, zda se odpočty na auta dražší než dva miliony korun skutečně vrátí v plné výši. Hnutí ANO o stropu uvažuje, Motoristé by naopak pravidla ještě více rozvolnili.
