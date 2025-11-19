Pařížská ulice v centru Prahy si oproti loňsku v mezinárodním srovnání polepšila. Přesněji řečeno si polepšili vlastníci nemovitostí na této luxusní nákupní třídě. Obchodníci jim za pronájem ročně platí v průměru 2820 eur (68 tisíc korun) za metr čtvereční.
Ukazuje to nejnovější ročenka Main Streets Across the World, kterou už 35 let vydává realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield (C&W). Pařížská ulice pravidelně zastupuje Česko v globálním žebříčku nejdražších nákupních ulic světa podle výše nájemného a letos se umístila na 19. místě, o dvě pozice lépe než před rokem. Přeskočila přitom nejluxusnější třídy v Amsterdamu a Kuala Lumpuru.
Co se dočtete dál
- V kterých ulicích světových metropolí platí obchodníci nejvyšší nájmy.
- Jak si stojí pražské ulice Pařížská a Na Příkopě.
- Které další módní luxusní butiky letos otevřou v Praze.
