Na českém cyklistickém trhu míří do úpadku jedna z největších a nejviditelnějších značek poslední doby. Prodejce kol a cyklo vybavení Bikero na sebe v pondělí podal insolvenční návrh. Firma doplatila na nepříznivou situaci na trhu, kde se kola už několik let prodávají ve výrazných slevách a s minimální marží.
Co se dočtete dál
- Jak vedení firmy krach vysvětluje.
- Proč byznysmodel firmy v posledních letech nefungoval.
- Kolik má prodejce věřitelů.
- Kolik jim dluží.
