Největší světový producent cyklistických součástek poprvé po třech letech zastavil pokles prodejů. Aktuálně zveřejněné globální výsledky japonské společnosti Shimano za loňský rok dodávají optimismus především evropskému trhu a ukazují, že se cyklobyznys opět začíná probouzet.

Domácí výrobci kol se těší, že letos konečně začnou vyrábět nové modely a nebudou na trh se slevou dodávat kola, která jim v posledních letech stála ve skladech. S oživením se však paradoxně znovu objevilo riziko, které cyklofirmy znají hlavně z dřívějšího covidového boomu poptávky.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Shimanu rostly tržby v Evropě.
  • Které trhy naopak klesají či stagnují.
  • Jak vidí oživení české firmy.
  • V čem je naopak největší riziko současného rozhýbání trhu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.