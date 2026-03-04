Nejdříve Sýrie, pak Venezuela a teď Írán. Ruský prezident Vladimir Putin v poslední době jen přihlíží, jak se pilíře ruského vlivu ve světě drolí a mizí mu jeden klíčový spojenec za druhým. Konflikt na Blízkém východě ale může hrát Kremlu do karet, zvlášť pokud by nadále eskaloval. Existují totiž minimálně dvě okolnosti, které z Putina mohou v nastalém chaosu udělat vítěze.
Co se dočtete dál
- Proč Kreml může z konfliktu profitovat a jak.
- Jakou roli v tom hraje ropa a plyn.
- Jak krize na Blízkém východě může uškodit Ukrajině.
