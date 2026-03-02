Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa bude konflikt s Íránem trvat „zhruba čtyři týdny“. Eskalace konfliktu s islámským režimem ajatolláhů v ropném regionu Perského zálivu zatím zvedla cenu barelu ropy (159 litrů) s dodáním za tři měsíce zhruba o osm procent. Reakce trhů je ale zatím spíše umírněná. Větší dopad má konflikt na ceny zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož hlavním dodavatelem je Katar. Z vysokých cen ropy a plynu mohou profitovat američtí těžaři.
Co se dočtete dál
- Co je největší riziko pro světové dodávky ropy.
- Jaké faktory zatím pomáhají tlumit ceny ropy.
- Jak konflikt v Íránu ovlivnil ceny plynu.
