Příští týden se v brazilském Belému, v srdci amazonského pralesa, sejde každoroční klimatická konference OSN. A Evropa stále ještě patří k hráčům, kteří berou snižování emisí jako prioritu. Skrze pravidla pro globální firmy podnikající na půlmiliardovém trhu má navíc EU ambice tlačit k tomu i ostatní. To se logicky mnohým nelíbí a někteří to dávají velmi tvrdě najevo.
Nejhlasitější je Katar, což je významný dodavatel zkapalněného plynu (LNG) do Evropy a jedna z důležitých alternativ za ruský plyn, jejž se chce EU po roce 2028 zbavit. Kataru se ale nelíbí, že by EU na státní firmu Qatar Energy uplatňovala pravidla vyplývající z loni přijaté směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. A to přesto, že už je EU částečně zmírnila a odložila jejich zavedení o rok na polovinu roku 2028.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou plány Kataru a Spojených států se zkapalněným plynem (LNG).
- Čím hrozí Qatar Energy a ExxonMobil.
- Proč jsou evropské regulace pro tyto firmy červený hadr.
