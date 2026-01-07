Síť bitcoinu technicky vznikla před sedmnácti lety, přesně 3. ledna 2009. Tehdy Satoshi Nakamoto vytěžil první blok. K předpokládanému prvnímu ocenění bitcoinu došlo v průběhu téhož roku, když zájemce přes PayPal nakoupil přes pět tisíc bitcoinů za přibližně pět dolarů. Pokud by své bitcoiny držel dodnes, měl by více než devět miliard korun. S takovým majetkem by se vešel do první šedesátky nejbohatších Čechů či Češek.
Jenže „coby kdyby“ neplatí. Kdybychom v neděli ráno věděli, jaká padnou čísla Sportky, nebo kdybychom věděli, jak dopadne každý sportovní zápas, investování jako takové by ztratilo smysl. Skutečná investice v sobě totiž snoubí potenciální výnos, ale i riziko. Vsadit na konkrétní aktivum může přinést pohádkové bohatství, ale také rozčarování z realizace ztráty.
