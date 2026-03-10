Silnice z Olomouce do Loštic se line rovinatou krajinou obklopenou lány úrodné zemědělské půdy. Městečko na okraji Hané si znalci aromatických sýrů spojují s výrobou tvarůžků. V Lošticích ale v posledních 30 letech vyrostla také strojírenská firma ZLKL, která úspěšně dodává komponenty světovým korporacím. Rodinný podnik nyní získal svou historicky největší zakázku v hodnotě až 600 milionů korun.
Co se dočtete dál
- Na kolik ZLKL vzroste obrat díky nové zakázce z Německa.
- Kolik strojírna loni investovala do nových prostor a technologií.
- V čem budou výjimečné nové haly firmy v Lošticích.
