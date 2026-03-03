Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů a dalších zemí Perského zálivu hlásila po prvních dnech války s Íránem více než devadesátiprocentní úspěšnost v sestřelování íránských raket a dronů. Důvod k oslavě to ale není. K sestřelení většinou levných dronů typu Šáhid využili totiž většinou rakety, které jsou mnohem dražší než drony.
Co se dočtete dál
- Jakou taktiku zvolil Írán k obraně.
- Kolik stojí drony a antirakety.
- Co budují Poláci na východě NATO.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.