Zhruba polovina Íránců nikdy nezažila jiného lídra než jeho. Nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí vládl islámské republice od roku 1989 až do své smrti v sobotu 28. února. Režim teď mezi dopadajícími raketami rychle hledá předáky, které ho alespoň dočasně nahradí. Sami Íránci jsou v šoku: mnozí se radují, někteří truchlí. Další dlouho odmítali uvěřit, že muž, který na ně desetiletí shlížel z billboardů, je opravdu po smrti.
„V íránské společnosti byl opravdu všudypřítomný,“ píše o roli ajatolláha Chameneího web The Conversation. „Za více než tři desetiletí ve funkci získal bezprecedentní moc nad domácí politikou, přičemž stále tvrději zasahoval proti disentu,“ pokračuje Andrew Thomas z australské Deakinovy univerzity. „Většina Íránců si však Chameneího nebude pamatovat jako silného vůdce. Jeho odkazem bude naopak naprostá slabost, kterou jeho panování Íránu způsobilo,“ dodává akademik.
Co se dočtete dál
- Jak by mohlo vypadat nové vedení Íránu.
- Jak se obyvatelé země staví k návratu monarchie.
- Jak přesně vypadaly reakce na smrt nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.