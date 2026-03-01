Vysoké výnosy z pronájmu, nulová daň z příjmu a zisků z prodeje a bezpečné prostředí. Apartmány v Dubaji ve Spojených arabských emirátech se v posledních letech staly vysloveně investičním hitem.
Trh s nemovitostmi tu stabilně rostl a vznikl dojem, že prodělat tu snad ani nelze. Poptávka po bytech (ke koupi i k pronájmu) prudce rostla díky růstu populace a také zvyšující se poptávce zahraničních pracovníků a investorů, kteří zatoužili usadit se v Emirátech. Stát zreformoval vízový režim a přesvědčil světovou veřejnost, že je bezpečným úložištěm i daňovým rájem.
Zájemců se našlo dost. Vysoká poptávka hnala nájemné vzhůru a zdálo se, že není nic jednoduššího než si tu koupit byt a nechat ho vydělávat.
Co se dočtete dál
- Trh s nemovitostmi v Dubaji – aktuální situace.
- Šlo i před bombardováním o bezpečnou investici?
- Jak se budou ceny apartmánů vyvíjet v dalším období?
