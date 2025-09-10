Před čtyřmi lety se firmě Charvát AXL povedlo v Dubaji rozjet zajímavou zakázku. Na tamní airshow dohodla spolupráci se zbrojní skupinou Calidus ze Spojených arabských emirátů. A začala se podílet na výrobě podvozku pro vyvíjený turbovrtulový bitevník B-250, který má sloužit v armádě. Díky tomu se česká firma dostala v dodavatelském řetězci Calidusu poměrně vysoko. Není přitom jediná, jež s koncernem z Abú Dhabí spolupracuje.

Prototyp první sady podvozku odjel ze závodu v Semilech začátkem září.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • V čem je zakázka pro firmu Charvát AXL důležitá a co přinese.
  • Jak významný je zbrojní koncern Calidus.
  • Jaké možnosti nabízí bitevník B-250.
  • Jaké další české firmy s Calidusem spolupracují.
