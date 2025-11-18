Pro český letecký průmysl je týdenní airshow v Dubaji, která letos začíná pro Česko symbolickým datem 17. listopadu, jednou z těch nejdůležitějších. Letecká přehlídka konaná každé dva roky totiž otevírá trhy na Blízkém východě a v Asii více než dvě další světové airshow v Paříži a britském Farnborough. Navíc vojáci a obchodníci řady afrických zemí, kde Česko v minulosti úspěšně prodávalo zbraně a letadla, dávají Dubaji přednost před Evropou a často jezdí jen tam. Na veletrh také mohou vystavovatelé z Ruska.
Co se dočtete dál
- Jaké české firmy poslaly do Dubaje svoje letadla.
- V jakém projektu, který bude v Emirátech hodně vidět, se angažuje také česká firma.
- Co chystají v Dubaji čeští výrobci dronů a motorů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.