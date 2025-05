Daniel Martinek dává varování, které u bazénků s balonky obvykle nezaznívá. „Dejte pozor, ať se nezašpiníte, mohou tam být zbytky krve,“ upozorňuje se smíchem. Krev naštěstí na baloncích není a myšlena nebyla ani krev lidská, ale umělá. Ta posloužila při nedávném natáčení hororového snímku s klasickou zápletkou, kdy partičku kamarádů postupně vraždí neznámý maniak.

Temné „cyberpunkové“ prostředí zábavního podniku s názvem Futurento, umístěného v bývalé hale ČKD v pražských Vysočanech, se jako lokace pro tento žánr vyloženě nabízí. Koncept Futurenta by šlo zařadit do segmentu populárních únikových her, přesnější je však srovnání se známou francouzskou televizní soutěží Klíče od pevnosti Boyard. Týmy soutěžících zde musí postupně procházet místnostmi s úkoly, z nichž některé jsou logické, jiné vyžadují fyzickou zdatnost a často obojí. A především týmovou spolupráci.

