Není to tak dávno, co se o Pirátské straně mluvilo jako o odepsaném projektu. Piráti byli po krachu digitalizace stavebního řízení, za který byl z pozice ministra pro místní rozvoj odpovědný dlouholetý předseda Ivan Bartoš, odejití z vlády. Mýtus jejich kompetence v IT byl v troskách. Sám Bartoš zabalil předsednictví, nahradil ho náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib, což vypadalo ze všeho nejvíc jako volba z bezradnosti. Strana se rozhádala, opustili ji výrazní zástupci levicového křídla. Voličská podpora se propadla k pěti procentům a rostla pravděpodobnost, že Piráti půjdou po šestnácti letech existence ke dnu.
Nyní to je ale překvapivě jinak. Strana se zmátořila a podle posledních průzkumů se opět blíží deseti procentům, dýchajíc na záda vládním Starostům a antisystémové SPD Tomia Okamury.
Otázka tedy zní: Co se stalo, že Piráti vybrali zatáčku smrti a opět se mají k světu?
Co se dočtete dál
- Proč hraje ve prospěch Pirátů čas.
- Co dobře pochopili a po jakých voličích jdou.
- Co by je mohlo uvrhnout zpět do politické deprese.
