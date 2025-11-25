Těžší pozici na příchod do vrcholné politiky si asi nejde ani představit. Zdeňka Hřiba má v prosinci vystřídat v pozici pražského radního pro dopravu Jaromír Beránek. Devětatřicetiletý ekonom a právník byl doteď vidět hlavně na komunální úrovni, u Pirátů je od roku 2016. Teď bude zřejmě vidět daleko víc – i proto, že se téma pražské dopravy v posledních týdnech stalo tématem celostátním.
Pořád platí, že do té funkce nastoupíte?
Já tu informaci mám zhruba měsíc, postupně si tu agendu předáváme. Ta změna se chystá 11. až 12. prosince, protože my jsme vždycky zvyklí jednat na zastupitelstvu přes půlnoc.
Pochopil jsem, že Zdeněk Hřib bude chtít zůstat v radě dopravního podniku.
Zdeněk Hřib by měl zůstat předsedou dozorčí rady dopravního podniku. Byl bych rád, kdyby si tuto z mého pohledu poměrně důležitou roli podržel.
Co říkáte na aktuální dopravní situaci v Praze? Podle některých statistik jsou zpoždění dvojnásobná, zvedla se velká kritika od řidičů.
Vždycky na podzim bývá doprava nejhorší. Lidé přestupují do aut, dostavuje se takzvaný efekt plechového deštníku a současně končí stavební sezona. Ta se nám v průběhu let navíc prodlužuje s tím, jak přicházejí mírnější a mírnější zimy. A troufám si říct, že ten letošní objem stavebních prací, pokud nebyl rekordní, tak patřil mezi jedny z nejvyšších v moderní historii Prahy, s čímž souvisí i dopravní komplikace, které všichni vidíme.
Říkáte to pořád takovým uklidňujícím hlasem, jako že se vlastně nic vážného neděje. Praha teď ale řeší situaci, kterou nejde svést jen na podzim. Ty kolony už často tvoří délkou i třeba 40 procent jízdy po městě.
- Jak se Jaromír Beránek staví k vjezdu aut do centra.
- Proč nálepku „pumpičkáře“ tak trochu akceptuje.
- A proč mu teď nedává smysl stavět parkovací domy.
