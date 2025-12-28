Bude to velká změna. Vyšší ceny, dražší pokuty, někde odbourání nejrůznějších „nachytávek“ na cestující a jinde vznik nových. Od ledna se mění tarif PID – systému dopravy, který zahrnuje nejen hlavní město a Středočeský kraj, ale svezete se s ním i na řadu míst v sousedících regionech. Na PID narazíte třeba i na autobusové lince z kraje Prahy až do Karlových Varů.
Zapomeňte na pozemský motoráj, Praha už průjezdná nebude. Nikdy
Zásadní novinka: jízdenky budou mít dvojí cenu. Papírové budou dražší než ty pořízené v aplikaci Lítačka. To hlavní ale zůstává – vyznat se napříč Českem v integrované dopravě bývá mnohdy rébus jako z matematické olympiády.
Co se dočtete dál
- Jak budou od ledna vypadat nové ceny PID a zavedení dvojí ceny jízdenek.
- Jaké jsou konkrétní cenové rozdíly mezi tarify dopravců.
- Které skupiny cestujících změny nejvíc ovlivní.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.