Půlhodinová jednorázová jízdenka v MHD v Praze od ledna podraží z 30 na 39 korun, v případě nákupu přes aplikaci Lítačka na 36 korun. V pondělí to schválili pražští radní spolu s materiálem o zdražení jízdného v Pražské integrované dopravě (PID) mezi Středočeským krajem a Prahou, které iniciovalo vedení kraje. Původní návrh zdražení i v pražské MHD nezahrnoval, prosadil ho radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS). Piráti byli proti. Opoziční Praha sobě rozhodnutí kritizuje.
„Mění se pouze jednorázové jízdenky, které z větší části používají turisté,“ uvedl Kovářík. Devadesátiminutová jednorázová jízdenka podraží ze 40 na 50 korun, při nákupu přes aplikaci Lítačka na 46 korun. Zvedne se i cena SMS jízdenek, a to ze 31 na 42 korun u půlhodinové a ze 42 na 55 u 90minutové. Vedle toho podraží také jízdenky na 24 a 72 hodin nebo přeprava psa či zavadla. Ceny dlouhodobých časových jízdenek zůstanou beze změn.
Praha zvýšila i cenu pokuty za cestování bez jízdenky, aby byla stejná jako ve Středočeském kraji. Při platbě na místě nebo do 15 dní to bude nově 1500 korun místo dosavadních 1000 korun. Při pozdější platbě stoupne pokuta na 2000 korun. Zdražení bude platit už od 1. září.
Proti zdražení na území metropole se postavili Piráti, kteří mají dopravu v gesci. „Není správná doba na zdražování,“ řekl předseda pirátského zastupitelského klubu a radní Daniel Mazur. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že zástupci Spolu a STAN porovnávali cenu jízdného se zahraničními příklady, například s Německem, ale to bude adekvátní tehdy, až budou v Česku německé platy.
Předseda opozičního sdružení Praha sobě Adam Scheinherr uvedl, že se koalice ani po letech debat nedokázala dohodnout na systémovém řešení jízdného. „Myslet si, že malé zdražení jednorázových jízdenek problém vyřeší, je jako zalepit otevřenou zlomeninu náplastí,“ sdělil ČTK. Poukázal na to, že předplacené kupony MHD jsou teď levnější, než byly před 25 lety. „Udržovat tuto cenu bez ohledu na inflaci je nezodpovědné – chybějící peníze se pak projeví jinde,“ dodal.
Součástí změn je i úprava tarifů ve vlacích. Zatímco v autobusech, tramvajích a metru se neplatí za převoz kočárku a zdarma může cestovat jedna dospělá osoba doprovázející dítě do tří let, ve vlacích ani jedno z toho neplatí. „Rodiče proto preferovali cesty autobusy, přestože trvaly déle. Někdy se stalo, že řidič už měl v autobuse dva kočárky a další nevzal, takže lidé museli čekat třeba půl hodiny na další autobus. Nyní budou podmínky stejné, takže rodiče budou moci pohodlněji cestovat vlakem,“ uvedl radní Antonín Klecanda (STAN).
Zdražení v pražské MHD radní na Kováříkův návrh zapracovali do materiálu o zvýšení jízdného pro cesty mezi metropolí a Středočeským krajem, který už schválili krajští zastupitelé. Po zdražení se cena běžné 30minutové jízdenky pro tři tarifní pásma mezi Prahou a jejím okolím v papírové podobě zvýší z 30 na 39 korun, v aplikaci PID Lítačka bude stát 36 korun. Ceny dlouhodobých časových jízdenek se zvednou o čtvrtinu, v případě využití mobilní aplikace o pětinu. Součástí návrhu je také to, že Praha bude mít namísto nynějších čtyř jen tři tarifní pásma, takže cestující z okolí města budou platit o pásmo méně.
Podle vyjádření zástupců vedení kraje je důvodem zdražení růst nákladů. Podobně se dnes vyjádřil i Kovářík ohledně MHD v Praze, kterou podle něj metropole z většiny dotuje, a nezbývají pak peníze na jiné oblasti. Radní doplnil, že podle něj není logické, aby Praha měla levnější MHD než Středočeský kraj. „Praha poskytuje výrazně větší služby oblasti MHD, máme mnohem hustší síť,“ řekl. Z minulých zkušeností podle něj také vyplývá, že zdražení jednorázového jízdného nevede k menšímu využívání MHD.
Zastupitelé Středočeského kraje schválili zdražení začátkem června, v metropoli není rozhodnutí zastupitelstva nutné a stačí usnesení radních. Zastupitelstvo kraje spolu se zdražením od příštího roku schválilo i pravidelnou valorizaci cen dopravy. Ta se podle Kováříka Prahy netýká.
Dopravní systém Středočeského kraje a metropole je propojený. V kraji žije téměř 1,5 milionu obyvatel, v Praze zhruba 1,4 milionu. Jízdné naposledy v kraji podražilo v roce 2022, v Praze podražily jednotlivé jízdenky v roce 2021 a cena ročního kuponu se nezměnila od roku 2015, kdy ho tehdejší vedení města zlevnilo na 3650 korun.
