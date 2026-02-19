Nový román Dana Browna Tajemství všech tajemství zasazený do kulis Prahy může do metropole přilákat jiný typ návštěvníků – ty majetnější a kultivovanější, míní František Cipro, šéf agentury Prague City Tourism. Hlavní město ale z útrat těchto cestovatelů získává jen zlomek. Mnohem větší část peněz ale prostřednictvím daní z tržeb od turistů končí ve státním rozpočtu. Praha proto podle Cipra potřebuje výrazně zvýšit turistický poplatek a zaměřit se spíše na kvalitu než počet hostů.
„Pro nás je důležitější změna skladby turistů než samotné číslo. Pokud do Prahy přijede více lidí kvůli literatuře, koncertu nebo kultuře, je to pozitivní,“ říká předseda představenstva pražské turistické agentury, jenž je synem slavného fotbalisty.
Ostatně to potvrzují i data: loni dorazilo do Prahy 8,2 milionu turistů. Podle výroční zprávy za rok 2024 utratili držitelé oficiální turistické karty Prague Visitor Pass přes sto milionů korun. Pro letošek počítá agentura s podobným číslem.
Prague City Tourism provozuje informační centra, poskytuje oficiální průvodcovské služby a v kampaních propaguje hlavní město. Loni utržila půl miliardy korun, přičemž cíleně oslovuje movitější klientelu a snaží se omezit image Prahy jako levné destinace pro rozlučkové večírky. Navíc se musí přizpůsobit tomu, že běžná návštěva města už nestačí a lidé chtějí zážitky – třeba soukromé prohlídky na základě zmíněné knihy amerického spisovatele Browna.
Co se dočtete dál
- Jak se mění skladba turistů díky románu Dana Browna.
- Jaký vliv na návštěvnost bude mít případný seriál od Netflixu.
- Kolik utratili držitelé Prague Visitor Pass a jak to ovlivňuje strategii města.
- Jaké konkrétní lokality spojené s knihou budou zpřístupněny.
- Jak by zvýšení poplatku z pobytu ovlivnilo útratu a regulaci návštěvnosti.
- Jaké cílové skupiny Prague City Tourism nyní oslovuje a proč.
- Jaké mechanismy plánuje město použít proti přetížení centra.
- Jaké jsou rozpočty a kampaně pro propagaci Prahy jako mystické destinace.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.