Skupina CPI Property Group (CPIPG) realitního magnáta Radovana Vítka pokračuje v prodeji svého nemovitého majetku. Podle informací HN jedná se zájemcem o historickou budovu v ulici Na Příkopě 14 v centru Prahy, která se společně s Pařížskou pravidelně umisťuje mezi nejdražšími nákupními ulicemi světa.

V nižších patrech budovy jsou obchody, větší část však tvoří kancelářské prostory. CPIPG si nemovitost cení na 90 milionů eur (v přepočtu více než dvě miliardy korun). 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo má o budovu zájem.
  • Jak jsou pronajaty kanceláře v budově Na Příkopě 14.
  • Kdo na adrese nahradí retailové prostory po hračkářství.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.