Skupina CPI Property Group (CPIPG) realitního magnáta Radovana Vítka pokračuje v prodeji svého nemovitého majetku. Podle informací HN jedná se zájemcem o historickou budovu v ulici Na Příkopě 14 v centru Prahy, která se společně s Pařížskou pravidelně umisťuje mezi nejdražšími nákupními ulicemi světa.
V nižších patrech budovy jsou obchody, větší část však tvoří kancelářské prostory. CPIPG si nemovitost cení na 90 milionů eur (v přepočtu více než dvě miliardy korun).
Co se dočtete dál
- Kdo má o budovu zájem.
- Jak jsou pronajaty kanceláře v budově Na Příkopě 14.
- Kdo na adrese nahradí retailové prostory po hračkářství.
