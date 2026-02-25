Realitní trh v Česku loni zažil dvouciferný růst cen rezidenčních nemovitostí a svižné tempo zdražování bude pokračovat i letos. Primárním důvodem je dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou, a to zejména ve velkých městech. S komplexními čísly za celý rok 2025 přišla Česká bankovní asociace ve spolupráci s realitní analytickou společností Flat Zone.
Vyplývá z nich, že průměrné ceny za celou republiku rostly u všech typů rezidenčních nemovitostí. U novostaveb o devět procent, u starších bytů takřka o 16 procent a u rodinných domů o více než 16 procent.
Suverénně nejdráž je tradičně v Praze, kde průměrná cena za metr čtvereční u nového bytu dosahuje takřka 173 tisíc korun. Starší byty se pak v metropoli prodávají za více než 145 tisíc korun za metr, což je skoro dvojnásobek celorepublikového průměru.
Co se dočtete dál
- Proč se situace ohledně vysokých cen bytů nelepší.
- Kolik nemovitostí k bydlení se loni prodalo.
- Jak hluboký propad v počtu stavebních povolení odhalila nejnovější data statistiků.
- Jakého tempa výstavby bytů chce nová vláda do roku 2030 dosáhnout.
