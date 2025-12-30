Zvyšování cen nemovitostí v Česku bude pokračovat i v následujících dvanácti měsících. Pozitivní zprávou ale je, že nebude tak překotné jako letos. Někteří analytici se domnívají, že v meziročním srovnání půjde jen o jednociferné tempo oproti aktuálně dvoucifernému.
Důvodem je mimo jiné skutečnost, že zdražování bytů a rodinných domů je v posledních letech svižnější než růst mezd. Poptávku budou potenciálně tlumit ještě další faktory, jako například předpokládané zdražování hypotečních úvěrů. Tato kombinace tak dál zvýší nedostupnost bydlení v zemi.
Co se dočtete dál
- Jak moc nyní zdražují nemovitosti v Česku a kolik stojí metr čtvereční nového bytu.
- Jaké jsou expertní odhady, o kolik v příštím roce vzrostou ceny nemovitostí v Česku.
- Proč banky budou zřejmě zdražovat hypotéky a jak se to projeví v zájmu o ně.
- Jak velký objem hypoték letos banky v Česku poskytnou, kolik to bude příští rok a jakým způsobem na to reaguje ČNB.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.