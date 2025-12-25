Další výjimečný rok, přesně tak se dá popsat trh nemovitostí v roce 2025. Ceny bytů rostou dvouciferným tempem, poptávka ve velkých městech výrazně překračuje nabídku, kapacity stavebních firem jedou nadoraz. Starší byty podražily o patnáct až dvacet procent podle lokality, novostavby téměř o patnáct procent a domy včetně chat a chalup o desetinu. Nepřekvapí proto, že se průměrná cena nového bytu v Praze vyšplhala ke 170 tisícům korun za metr čtvereční a je jen otázkou času, kdy padne dvousettisícová hranice. Nabídkové ceny starších bytů se blíží ke 150 tisícům za metr čtvereční.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjel trh nemovitostí v roce 2025?
- Co bude mít největší vliv v následujících dvanácti měsících?
- Co by mohlo změnit dostupnost bydlení?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.