Více než tři desítky let Trigema staví zejména bytové domy, ale i skiareály a vinařství. Před pár lety se tato developerská a stavební společnost rozhodla vybudovat i vlastní portfolio tisícovky nájemních bytů. A ne ledajakých. Její Fragment se sochami od umělce Davida Černého se stal nepřehlédnutelnou stavbou pražského Karlína.
Aktuálně Trigema připravuje ještě výraznější projekt s názvem Top Tower u stanice metra Nové Butovice – nájemní bytový komplex ozvláštněný 135 metrů vysokou konstrukcí znázorňující vrak lodi. „V době dokončení to bude třetí nejvyšší socha na světě,“ říká Marcel Soural, šéf a zakladatel Trigemy. I jejím autorem je umělec David Černý.
Zahájení výstavby 125 metrů vysokého domu s přilehlým, o 10 metrů vyšším vrakem lodi, firma předpokládá v příštím roce. „Už tendrujeme dodavatele ocelové konstrukce lodi,“ říká Soural.
V roce 2027 chcete začít stavět projekt Top Tower – jenž má být se 135 metry nejvyšší stavbou v Česku minimálně do doby, než ji předběhne plánovaný mrakodrap v Ostravě. Jak pokračuje povolování stavby?
Na podzim nám pražský magistrát schválil změnu územního plánu. Už dávno máme podanou žádost o stavební povolení a očekáváme, že bude vydané v březnu nebo dubnu. Pak bude asi napadené a počítáme, že se budeme s odvoláním vypořádávat zhruba rok. Takže v roce 2027 bychom mohli začít stavět.
