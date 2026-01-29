Více než tři desítky let Trigema staví zejména bytové domy, ale i skiareály a vinařství. Před pár lety se tato developerská a stavební společnost rozhodla vybudovat i vlastní portfolio tisícovky nájemních bytů. A ne ledajakých. Její Fragment se sochami od umělce Davida Černého se stal nepřehlédnutelnou stavbou pražského Karlína.

Aktuálně Trigema připravuje ještě výraznější projekt s názvem Top Tower u stanice metra Nové Butovice – nájemní bytový komplex ozvláštněný 135 metrů vysokou konstrukcí znázorňující vrak lodi. „V době dokončení to bude třetí nejvyšší socha na světě,“ říká Marcel Soural, šéf a zakladatel Trigemy. I jejím autorem je umělec David Černý. 

Zahájení výstavby 125 metrů vysokého domu s přilehlým, o 10 metrů vyšším vrakem lodi, firma předpokládá v příštím roce. „Už tendrujeme dodavatele ocelové konstrukce lodi,“ říká Soural. 

V roce 2027 chcete začít stavět projekt Top Tower – jenž má být se 135 metry nejvyšší stavbou v Česku minimálně do doby, než ji předběhne plánovaný mrakodrap v Ostravě. Jak pokračuje povolování stavby?

Na podzim nám pražský magistrát schválil změnu územního plánu. Už dávno máme podanou žádost o stavební povolení a očekáváme, že bude vydané v březnu nebo dubnu. Pak bude asi napadené a počítáme, že se budeme s odvoláním vypořádávat zhruba rok. Takže v roce 2027 bychom mohli začít stavět.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co nabídnou colivingové bytové domy od Trigemy.
  • Jak se pod taktovkou developera promění horské městečko Rokytnice nad Jizerou.
  • Jaký měla skupina Trigema loni konsolidovaný hrubý zisk.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se