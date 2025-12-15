Praha měla až doposud, s výjimkou několika výškových staveb zejména na Pankráci, k mrakodrapům velmi zdrženlivý přístup. Panorama hlavního města s rozsáhlou památkovou rezervací zapsanou na seznam UNESCO tak zůstalo, na rozdíl od mnohých metropolí i v sousedních státech, po desetiletí v podstatě beze změn. Před časem představený nový územní plán města, takzvaný Metropolitní plán, mrakodrapy ani další budovy s více patry nezakazuje. Podmínky pro jejich stavbu však zpřísňuje.
Část politiků i architektů omezení dokumentem, který by měl příští rok projít schválením, kritizuje. Čerstvý příklad z Prahy 12 ale ukazuje, že v Praze je obtížné vyšší stavby prosadit i kvůli častému odporu obyvatel a městských částí.
Co se dočtete dál
- Před časem představený pražský Metropolitní plán mrakodrapy ani další budovy s více patry nezakazuje, podmínky pro jejich stavbu však zpřísňuje. Část politiků i architektů omezení dokumentem, který by měl příští rok projít schválením, kritizuje.
- Co jim vadí a co navrhují?
- A jak jeho tvůrci zdrženlivý přístup k mrakodrapům hájí?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.