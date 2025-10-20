Rozvoj Prahy brzdí už čtvrt století zastaralý územní plán. To se příští rok na jaře změní, pokud pražští zastupitelé schválí nový Metropolitní plán. Jeho návrh je od pondělí vystaven v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) a k nahlédnutí je také online.
Metropolitní plán Prahy je naprosto zásadním souborem dokumentů pro rozvoj města. Stanovuje hranice, kam má metropole růst a kde zůstane příroda. Nový nástroj, který 12 let zpracovával pražský Institut plánování a rozvoje, má chránit charakter pražských lokalit, historické centrum a díky výškové regulaci i typické městské výhledy. Jsou v něm zakotveny i významné dopravní investice a projekty.
Co se dočtete dál
- Které lokality se odemknou k zástavbě.
- Jak nový dokument vnímají investoři.
- Jak vysoké stavby Metropolitní plán umožňuje.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.