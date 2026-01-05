Společnost Penta Real Estate získala povolení pro stavbu bytového domu, který vznikne v pražské Petrské ulici namísto prázdného objektu bývalé telefonní ústředny. ČTK to zjistila z úřední desky Prahy 1. V domě plánuje developer 82 luxusních bytů doplněných o nebytové prostory. Dokončení projektu podle návrhu studia Pantograph firma podle svého webu plánuje v roce 2028.
Architektonický návrh domu podle webu firmy čerpá inspiraci z pražského kubismu, ve vnitrobloku by mělo být zahradní atrium. V projektu bude Penta nabízet byty v nejvyšším standardu a dům bude mít vstupní lobby s recepcí. Kromě bytů budou podle stavebního povolení v budově dva nebytové prostory a dvě patra podzemních garáží pro 96 aut.
Penta podle informací serveru Seznam Zprávy koupila původně telekomunikační budovu ze 70. let minulého století na adrese Petrská 18 na přelomu let 2021 a 2022 s tím, že namísto kanceláří, které plánoval dřívější majitel, postaví v prestižní Petrské čtvrti byty.
Developerská součást skupiny Penta buduje v metropoli i další projekty, například na místě bývalé továrny Walter v Praze 5, místo Nuselského pivovaru v Praze 4 či mezi Masarykovým nádražím a Florencí, kde zatím dokončila kancelářskou budovu Masaryčka. Letos také plánuje zahájit první část výstavby na pozemcích v areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží v Praze 3.
Firma připravuje ve spolupráci s developery Kaprain Real Estate a Sekyra Group rovněž dostavbu Vítězného náměstí v Praze 6. Penta je také zastoupena ve firmě CR-City, která plánuje zastřešení platformy hlavního nádraží za účelem výstavby domů. Loni Penta Real Estate spolu s firmou MAT Corporation koupily budovy centrály České spořitelny u metra Budějovická.
Česká část Penta Real Estate podle výroční zprávy zveřejněné ve sbírce listin měla předloni čistý zisk 13,2 milionu korun, meziročně o 5,5 procenta více. Tržby realitní části Penty vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun. Celá skupina Penta Real Estate, která působí v Praze, Bratislavě a nově v Londýně, měla předloni provozní zisk ve výši 45,6 milionu eur, tedy více než jedné miliardy korun.
