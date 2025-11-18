Dříve řídil ARO v kolínské nemocnici, teď miliardy v Pentě. Partner jedné z nevýznamnějších byznysových skupin v Česku Václav Jirků nastiňuje v rozhovoru pro HN budoucí vývoj Penty, řetězce lékáren Dr. Max, sítě nemocnic a celého zdravotnického sektoru skupiny. Zmiňuje také, jak v Pentě přemýšlí o možnosti poslat některé firmy na burzu a kolik letos skupina pravděpodobně vydělá.
„Dlouhodobě cílíme na výnos 13 až 15 procent. Ambice dodávat tyto výsledky je podstata toho, proč podnikáme. Nechceme podnikat za pět procent. Kdyby to tak dlouhodobě mělo být, vždycky trochu z legrace říkám, že bych si spíše koupil ETF a do práce už nechodil,“ odpovídá Jirků na otázku, jaká je cílená návratnost vlastního kapitálu skupiny.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.