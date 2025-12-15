Převážně bytové domy doplněné o komerční prostory vyplní nevyužívané pozemky mezi Masarykovým nádražím a autobusovou stanicí Florenc v centru Prahy. Jejich podobu v pondělí zveřejnili zástupci města a investor Penta Real Estate.
Projekt s názvem Florenc 21 propojí Karlín s Novým Městem. Vítěze návrhů na čtyři bloky, které vyrostou na původním železničním brownfieldu, vybrala mezinárodní porota. „Tato architektonická soutěž přivedla do Prahy špičky světové architektury,“ řekl Petr Hlaváček (STAN), náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje.
Co se dočtete dál
- Co vznikne na bývalých železničních pozemcích v centru Prahy.
- Kdy plánuje Penta Real Estate začít nové budovy na Florenci stavět.
- Jaké další brownfieldy procházejí v Praze revitalizací.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.