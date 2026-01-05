Premiér Andrej Babiš (ANO) podle vicepremiéra a místopředsedy ANO Karla Havlíčka navrhne prezidentovi Petru Pavlovi čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí. Havlíček to v neděli řekl v České televizi. Prezident Petr Pavel dal už dříve najevo, že Turka jmenovat odmítá. O situaci budou pravděpodobně Babiš s Pavlem jednat ve středu, kdy je naplánovaný novoroční oběd prezidenta s premiérem.
„V tuto chvíli to platí,“ odpověděl Havlíček na dotaz, zda premiér předloží Turkovu nominaci. ANO podle něj ctí koaliční smlouvu a Motoristé, za něž Turek kandidoval, na jeho nominaci trvají. „Nechceme, aby padla koalice. My jsme udělali všechno pro to, aby ta vláda rychle vznikla,“ dodal Havlíček.
Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval prezident Petr Pavel v prosinci, nicméně bez ministra životního prostředí. Vedením úřadu byl dočasně pověřen Petr Macinka, předseda Motoristů a ministr zahraničí.
Podle Havlíčka situace není ideální, ale v minulosti už tu byla. Nejen v jeho případě, kdy řídil společně ministerstva průmyslu a dopravy. Také bývalý místopředseda vlády Marian Jurečka (KDU-ČSL) měl několik měsíců na starosti ministerstva práce a právě ministerstvo životního prostředí. „Krátkodobě v horizontu několika měsíců to dělatelné je. Ale není to ideální,“ řekl Havlíček.
Prezident Pavel v prosinci po jednání s Turkem uvedl, že předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, řekl prezident. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.
Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Proti nejmenování jím navrženého kandidáta by mohl Babiš podat kompetenční žalobu, už ale uvedl, že to neudělá.
